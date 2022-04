Według informacji przekazywanych przez niemiecki dziennik "Bild" prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podjął decyzję, by pojechać do Kijowa razem z innymi delegacjami krajów Unii Europejskich - pisze Onet.

Wizyta niemieckiego polityka została jednak zablokowana przez prezydenta Ukrainy.

Zełenski nie chce się spotkać w Ukrainie ze Steinmeierem ze względu na jego bliskie relacje z Putinem w ostatnich latach, a jeszcze wcześniej, jako szef MSZ Niemiec - z Siergiejem Ławrowem.

Steinmeier był propagatorem budowy Nord Stream 2, a także jest uznawany za "architekta przyjaznej Rosji polityki rządu federalnego Niemiec" - pisze Onet.



Kilka dni temu Steinmeier przyznał, że "mylił się co do Putina, ale kancelaria prezydenta Zełenskiego poinformowała Niemcy, że Kijów obecnie nie jest gotów na tego typu spotkanie, choć nie wyklucza go w przyszłości.