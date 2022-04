Budanow mówił, że "rosyjskie służby specjalne planują serię ataków terrorystycznych - wysadzanie w powietrze domów, szpitali i szkół w rosyjskich miejscowościach".



Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego wskazał przy tym na niepowodzenie rosyjskich władz przy akcji mobilizacyjnej, w ramach której rosyjska armia miała pozyskać nowych żołnierzy kontraktowych, którzy uzupełniliby straty doznane przez rosyjskie jednostki na Ukrainie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Brytyjski generał mówi o "przerażającej reputacji" dowódcy rosyjskich wojsk Były szef Sztabu Generalnego brytyjskiej armii, gen. Richard Dannatt oświadczył, że jest "dość prawdopodobne", iż Rosjanie mogli użyć broni chemicznej. W ten sposób gen. Dannatt odniósł się do doniesień o domniemanym ataku z użyciem broni chemicznej w Mariupolu.

W związku z tym - zdaniem Budanowa - reżim Putina musi sięgnąć po "brudne sposoby" mające doprowadzić do emocjonalnego wzburzenia w rosyjskim społeczeństwie.



- Aby to zrobić planują doprowadzenie do eksplozji w rosyjskich budynkach mieszkalnych lub atak rakietowy, o który oskarżą Siły Zbrojne Ukrainy - powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Jak dodał chodzi o to, by rzekome "okrucieństwa, jakich dopuszczają się ukraińscy nacjonaliści" stały się "usprawiedliwieniem okrucieństwa wobec mieszkańców Ukrainy".

- W ostatnich dniach rosyjskie władze coraz bardziej rozkręcają koło antyukraińskiej histerii - zauważył przy tym Budanow.