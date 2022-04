Putin odwiedza kosmodrom wraz z przywódcą Białorusi, Aleksandrem Łukaszenką. Rosyjskie władze mianem "specjalnej operacji wojskowej" określają wojnę, którą Rosja prowadzi na Ukrainie.



Jeden z pracowników kosmodromu życzył prezydentowi, by rosyjskie cele na Ukrainie zostały osiągnięte.



- Zostaną. Nie ma wątpliwości - odpowiedział Putin. - Cele są całkowicie zrozumiałe i szlachetne - dodał.



Putin przypomniał, że w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu po rozpoczęciu operacji wojskowej natychmiast podkreślił, że celem operacji jest "pomoc mieszkańcom Donbasu".

- Wiemy, że dziś nasi oficerowie uczestniczą w specjalnej operacji wojskowej w Donbasie na Ukrainie, dostarczając pomoc mieszkańcom republik Donbasu. Działają odważnie, kompetentnie, skutecznie i wydajnie wykorzystują najnowsze typu uzbrojenia - mówił też Putin.



- To co robimy to pomaganie ludziom, ratowanie ludzi - z jednej strony. A z drugiej po prostu podejmujemy kroki, które mają zapewnić bezpieczeństwo Rosji. Oczywiście nie mamy innego wyboru, to właściwa decyzja - powiedział prezydent Rosji.

Putin przekonywał też, że Rosja nie zamierza odizolować się od świata ponieważ to jest - w jego opinii - niemożliwe.



24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę atakując sąsiada z trzech stron, w tym z terytorium Białorusi. W pierwszej fazie wojny Rosjanie prowadzili działania w rejonie Kijowa, ale nie zdołali przeprowadzić szturmu na ukraińską stolicę i ostatecznie wycofali swoje wojska z północnej Ukrainy.

Obecnie Rosja ma przygotowywać się do dużej ofensywy na wschodzie Ukrainy.

W czasie walk na Ukrainie Rosjanie dopuszczają się licznych zbrodni wojennych - w tym mordów, gwałtów i grabieży na ludności cywilnej.