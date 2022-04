Putin wypowiedział się przy okazji spotkania z białoruskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenko.

Mówił m.in. na temat nakładanych na Rosję sankcji, twierdząc, że "tak ogromnego kraju jak Rosja nie da się odizolować".

Zapewniał ponadto, że osiągnie "szlachetne cele specjalnej operacji wojskowej", jak nazywana jest inwazja na Ukrainę.



Odnosząc się do kwestii pokojowych negocjacji między Rosją i Ukrainą, Putin ocenił, że utknęły one w "ślepym zaułku".



- Teraz gwarancje bezpieczeństwa to jedno, ale kwestie statusu Krymu, Sewastopolu czy Donbasu są wyłączone z zakresu tych rozmów - mówił Putin. - Oznacza to, że powróciliśmy do punktu wyjścia.



Putin odrzucił też doniesienia o okrucieństwach, jakich dopuścili się Rosjanie m.in. w Buczy, porównując je do "fałszywych" doniesień o użyciu broni chemicznej w Syrii przez reżim Assada.



- W Syrii doszło do prowokacji, gdy rozpuszczono informacje o broni chemicznej użytej przez Assada. Taka sama prowokacja ma miejsce w Buczy - oświadczył Putin.



CNN zaznacza, że reporterzy stacji widzieli masowe groby na przedmieściach Kijowa, a co najmniej 20 ciał tylko na jednej z ulic.