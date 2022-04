Woś: Furtka w ustawie prezydenta o SN, to autostrada do ogromnego chaosu prawnego

Jak to się wszystko skończy, to zależy od tego w jakiej formie ten projekt wyjdzie pod ostateczne głosowanie w Sejmie - mówił Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski, w rozmowie z Radiem Plus, pytany o to czy Solidarna Polska poprzez prezydencki ustawę o Sądzie Najwyższym.