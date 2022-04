05:49 Zełenski pyta ilu zabitych rosyjskich żołnierzy jest do zaakceptowania przez Putina

Prezydent Ukrainy podkreślił, że w ciągu 48 dni wojny Rosjanie stracili więcej żołnierzy niż w czasie trwającego 10 lat konfliktu w Afganistanie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski drwi z Putina. "Rosyjskie plany przewidywały utratę tysięcy żołnierzy?" Po tym jak prezydent Rosji, Władimir Putin oświadczył, że wojna na Ukrainie przebiega zgodnie z planem, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim najnowszym oświadczeniu stwierdził, że "nikt na świecie nie rozumie jak można było wymyślić taki plan".

05:31 Zełenski proponuje Rosjanom wymianę Wiktora Medwedczuka na ukraińskich jeńców wojennych

Po pojmaniu prorosyjskiego, ukraińskiego polityka prezydent Ukrainy oświadczył, że powinien być on "przykładem dla wszystkich". - Nawet byli oligarchowie nie uciekną, a co dopiero mówić o zwykłych przestępcach z rosyjskich pustkowi. Dorwiemy wszystkich - zapowiedział prezydent Ukrainy. Jak dodał, jako że Medwedczuk w momencie pojmania miał na sobie wojskowy mundur, podlega pod prawo wojenne i dlatego Ukraina zaoferuje Rosjanom wymianę go na ukraińskich jeńców.



05:16 MSW Ukrainy: Ponad 720 osób zginęło w Buczy i w innych miejscowościach na przedmieściach Kijowa

Chodzi o miejscowości, które były okupowane przez Rosjan. Za zaginione nadal uważa się ok. 200 osób - wynika z komunikatu MSW Ukrainy. W samej Buczy, jak poinformował jej mer, Anatolij Fedoruk, znaleziono 403 ciała, ale liczba ta nadal może wzrosnąć.



05:13 Sekretarz stanu USA: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie mogli użyć środków chemicznych w Mariupolu

Antony Blinken mówi o możliwości użycia środka chemicznego służącego do rozpraszania tłumu - gazu łzawiącego - zmieszanego z innymi środkami chemicznymi.



04:57 Szef MSZ Łotwy: Jedynym krajem, który wymaga denazyfikacji, jest Rosja

Edgars Rinkēvičs napisał na Twitterze, że "po zobaczeniu tak wielu przerażających scen ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości popełnionych przez rosyjskie siły na Ukrainie, staje się jasne, że jedynym krajem na świecie, który potrzebuje prawdziwej denazyfikacji, jest Federacja Rosyjska".



04:56 Zełenski: Jesteśmy dumni z wszystkich tych naszych obywateli, którzy wychodzą na ulice pomimo okupacji

- Jesteśmy dumni ze wszystkich naszych obywateli! Dlatego zawsze należy podkreślać, że nasze miasta i wsie są okupowane, ale tylko tymczasowo - mówił prezydent Ukrainy.



04:53 Reuters: USA przekażą Ukrainie kolejną partię pomocy wojskowej

Wartość najnowszej transzy amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy ma wynieść 750 mln dolarów.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie ciężką artylerię? Administracja prezydenta USA, Joe Bidena w środę może ogłosić kolejną, wartą 750 mln dolarów, partię pomocy wojskowej dla Ukrainy - informuje Reuters, powołując się na dwa źródła zbliżone do sprawy.

04:36 Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy: Od 24 lutego obrona przeciwlotnicza zniszczyła 300 celów powietrznych

Na swoim kanale w serwisie Telegram Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało, że 12 kwietnia jednostki przeciwlotnicze Sił Powietrznych Ukrainy zestrzeliły wrogi myśliwiec Su-25, który był trzechsetnym celem powietrznym strąconym przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy w czasie trwającej od 24 lutego wojny.



04:30 NEXTA publikuje zdjęcia zniszczonej przez Rosjan wioski w obwodzie czernihowskim

04:28 Korea Południowa wyśle Ukrainie pomoc wojskową o wartości 1,6 mln dolarów

O przekazaniu Ukrainie pomocy wojskowej przez Koreę Południową informuje agencja Yonhap. Kijów ma otrzymać od Seulu kamizelki kuloodporne, hełmy, środki medyczne, a także racje żywnościowe. Pomoc ta zacznie docierać na Ukrainę w przyszłym tygodniu.



04:23 Prezydent USA, Joe Biden po raz pierwszy stwierdził, że Rosja dopuszcza się ludobójstwa na Ukrainie

- Tak, nazwałbym to ludobójstwem, ponieważ staje się coraz bardziej jasne, że Putin próbuje wymazać ideę tego, że można być Ukraińcem, a dowodów jest coraz więcej - powiedział Biden dziennikarzom w Iowa.