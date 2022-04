Terlecki: Wizyta kanclerza Austrii w Rosji okazała się kompromitacją

Prezydent Andrzej Duda wraz z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii udał się do Kijowa. - Z pewnością będzie ważna rozmowa o tym, co dalej, jak pomagać Ukrainie i co nasze kraje mogą zrobić jeszcze dla zwycięstwa Ukrainy - skomentował w Polskim Radiu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.