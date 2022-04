"W wyniku pożaru na krążowniku rakietowym »Moskwa« doszło do detonacji amunicji. Okręt został poważnie uszkodzony. Cała załoga została ewakuowana" - podało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Według tego źródła, przyczyna pożaru jest badana.

Reklama

Krążownik "Moskwa" to okręt flagowy Floty Czarnomorskiej (projekt 1164). Został oddany do użytku w 1983 roku pod nazwą "Chwała". Obecną nazwę otrzymał w 1996 r. Główne uzbrojenie okrętu to 16 wyrzutni rakiet P-1000 Wułkan. Krążownik jest również wyposażony w systemy obrony powietrznej dalekiego zasięgu S-300 - podają rosyjskie agencje.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne "Putin kazał zrównać wszystko z ziemią". Wywiad Ukrainy publikuje rozmowę rosyjskiego żołnierza Ukraiński wywiad podał, że przechwycił rozmowę rosyjskiego żołnierza z żoną. W trakcie rozmowy Rosjanin powiedział, że według rozkazów jeśli jego oddział nie osiągnie wyznaczonego celu do 10 maja, to ma "zrównać wszystko z ziemią".

Wcześniej o przeprowadzeniu udanego uderzenia w krążownik "Moskwa" informowała strona ukraińska. Według tego źródła, na Morzu Czarnym okręt miał zostać trafiony rakietami Neptun.

"Potwierdzono, że krążownik rakietowy »Moskwa« popłynął dziś dokładnie tam, gdzie wysłała go nasza straż graniczna na Wyspie Wężowej!" - oświadczył gubernator obwodu odeskiego Maksym Marczenko.

Reklama

"Rosyjski okręcie wojenny..."

Pierwszego dnia wojny Rosji z Ukrainą Państwowa Służba Graniczna Ukrainy podała, że Wyspa Wężowa została zaatakowana z morza i powietrza. Strona ukraińska podała, że na Wyspie Wężowej było 13 strażników granicznych, którzy nie poddali się przed rosyjską marynarką wojenną i do śmierci się bronili. W odpowiedzi strona rosyjska przekazała, że na Wyspie Wężowej znajdowało się 82 żołnierzy, którzy poddali się, a ofiar śmiertelnych nie było. Ukraińcy dostali się do rosyjskiej niewoli, później zostali uwolnieni w ramach wymiany jeńców.

Czytaj więcej Polityka Nuland: USA prawdopodobnie uznają za ludobójstwo to, co dzieje się na Ukrainie Dlaczego sankcje na Rosję nie odwiodły prezydenta tego kraju od kontynuowania inwazji na Ukrainę? - Władimir Putin nie dba o swój naród ani o swój kraj. Troszczy się tylko o własne imperialne ambicje - oceniła podsekretarz stanu USA ds. politycznych Victoria Nuland.

W internecie opublikowane zostało nagranie audio, na którym załoga rosyjskiego okrętu miała ostrzegać ukraińskich obrońców wyspy. - Tu wojskowy okręt wojenny. Tu rosyjski wojskowy okręt wojenny. Sugeruję, abyście złożyli broń i poddali się, aby uniknąć rozlewu krwi i niepotrzebnych ofiar. W przeciwnym razie zostaniecie zbombardowani - padło. - Rosyjski okręcie wojenny, p... się - brzmiała odpowiedź, mająca paść ze strony Ukraińców.