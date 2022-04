- To właściwie wszystko co mogę powiedzieć. Nie będę przedstawiał żadnych szczegółów dotyczących harmonogramu wizyty. Dochowaliśmy wszystkich wymogów bezpieczeństwo. Udało się wszystko zachować w dyskrecji - podkreślił Szrot.

W środę ok. 6 rano pojawiła się informacja, że prezydent Andrzej Duda i prezydenci Litwy, Łotwy oraz Estonii znajdują się na Ukrainie i zmierzają do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Polska, pod przywództwem pana prezydenta Andrzeja Dudy, od dłuższego czasu pełni rolę lidera regionu Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy

- Prezydent jedzie ze wsparciem symbolicznym, politycznym i na rozmowy o wsparciu materialnym dla walczącej o wolność Ukrainy - ujawnił Szrot.



- Wszystkie kraje, których prezydenci tam jadą, na czele z Polską, udzielają Ukrainie wsparcia o charakterze humanitarnym i niekoniecznie humanitarnym - dodał szef gabinetu prezydenta. W odpowiedzi na kolejne pytanie Szrot poinformował, że - po doprecyzowaniu iż "wsparcie militarne dla Ukrainy to dostarczanie jej sprzętu niezbędnego do obrony" - "nie wchodząc w szczegóły wszystkie kraje, których prezydenci zmierzają do Kijowa, takiego wsparcia udzielają".

