- Rosyjskie wojsko prawdopodobnie przygotowuje się do "ofensywy na dużą skalę" na wschodzie Ukrainy w najbliższych dniach - powiedział w środę rzecznik francuskiego wojska płk Pascal Lanni.

Reklama

"W ciągu najbliższych kilku dni, może 10 dni, Rosja może wznowić swoje działania poprzez ofensywę na dużą skalę na wschodzie i południu, aby opanować obwody doniecki i ługański [...] lub nawet posunąć się aż do Dniepru, jeśli jej możliwości na to pozwolą - powiedział Lanni dziennikarzom.

Rzecznik powiedział, że siły rosyjskie przeprowadzają naloty i bombardowania na Ukrainie nie tylko po to, "by osłabić spójność ukraińskiego systemu obronnego, ale także by zakłócić logistykę, co tłumaczy "całkowite zniszczenie" lotniska w Dnieprze przez wojska rosyjskie.

Zauważył również, że na tym etapie nie odnotowano "żadnych znaczących postępów w zakresie zdobyczy terytorialnych dla sił rosyjskich na froncie wschodnim".