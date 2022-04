- Wszystkie kraje w Europie cieszyły się z możliwości rozwoju, pokoju, ale działania rosyjskie zniszczyły wszystko co dobre, na co wszyscy obywatele Europy pracowali przez dziesięciolecia: na stabilne życie i globalną architekturę bezpieczeństwa - mówił prezydent Ukrainy.



- Miasta ukraińskie zniszczyły rosyjskie rakiety i rosyjskie lotnictwo. ONZ, OBWE nie są w stanie zatrzymać rosyjskiej agresji - zauważył Zełenski.



- Przechodzimy przez to, przez co przechodził też wasz naród: masowe deportacje, obozy filtrujące. Ponad 500 tys. Ukraińców zostało przymusowo wysiedlonych. Dokładnie to samo przechodzili wasze obywatele. Deportowanym zabierają telefony, wszystkie dokumenty. Dzieci są rozłączane z rodzicami i przekazywane do rosyjskich rodzin, do adopcji - kontynuował.

- W ukraińskich miastach zginęły od rosyjskich uderzeń dziesiątki, setki, tysiące ludzi. Rosjanie używają wszelkiego rodzaju artylerii, bomby lotnicze, bomby fosforowe przeciw miastom ukraińskim. To wyraźny terror przeciwko cywilom, próba złamania ducha narodu - mówił Zełenski.

- Czym my zawiniliśmy? Dlaczego Rosjanie mają takie poczucie bezkarności? Odpowiedź jest oczywista: Rosja wykorzystuje swoje przywileje w różnych organizacjach międzynarodowych, jako np. stały członek RB ONZ, po to, aby blokować wszelkie działania. Ale z drugiej strony liderzy Rosji absolutnie nie wierzą, że Europa jest w stanie jakkolwiek pociągnąć do odpowiedzialności Rosję. Moskwa nie wierzy, że Europa jest w stanie zmusić Rosję do pokoju. Rządzący Rosją, że priorytetem dla Europy będzie spokój ekonomiczny - przekonywał.



- Albo zatrzymacie Rosję, albo na bardzo długo nie będzie pokoju w Europie - ostrzegł Zełenski.

- Wszyscy musimy zrobić znacznie więcej, by zatrzymać w Europie to zło, które ten kontynent widział w latach 40-tych XX wieku. Te czarne godziny historii miały się już nie powtórzyć - zaznaczył.



Zełenski apelował, by UE użyła wszystkich instrumentów, by deportowani Ukraińcy wrócili do kraju. - Dlaczego sankcje są niezbędne? To dziś jedyny instrument, który może zmusić Rosję do pokoju. Wzywam do przyjęcia nowego pakietu sankcji, który doprowadzi do zablokowania w pełni rosyjskich banków, który wprowadzi embargo na terenie całej UE, na surowce z Federacji Rosyjskiej - mówił.