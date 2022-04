Łukaszenko zapewnia, że Białoruś nie będzie częścią Rosji

Mówią, że Białoruś zostanie włączona do Rosji. (Władimir) Putin i ja nie jesteśmy głupi, by działać według starych metod - powiedział białoruski dyktator, Aleksandr Łukaszenko, rozmawiając z dziennikarzami we Władywostoku.