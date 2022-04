W rozmowie z CNN Nuland stwierdziła, że prezydent USA Joe Biden "mówił prosto z serca, kiedy to, co widzimy na Ukrainie, nazwał ludobójstwem dokonanym przez Federację Rosyjską i jej siły". Podsekretarz stanu USA ds. politycznych dodała, że formalne stwierdzenie ludobójstwa przez władze następuje po zebraniu dowodów, a taki proces trwa.

- Przewiduję jednak, że to, co nazwał prezydent Biden jest tym, co prawdopodobnie ostatecznie stwierdzimy, gdy będziemy w stanie zebrać wszystkie dowody - powiedziała. - To, co dzieje się na Ukrainie nie jest przypadkiem. To celowa decyzja Rosji, jej sił, by zniszczyć Ukrainę i jej ludność cywilną - podkreśliła.

Podsekretarz została zapytana, dlaczego sankcje na Rosję nie zmieniły kursu Władimira Putina. Odparła, że prezydent Rosji "nie dba o swój naród ani o swój kraj". - Troszczy się tylko o własne imperialne ambicje - oceniła. - On nie rozumie, że swym działaniem nie tylko obraca Ukrainę w gruzy, ale także zamienia Rosję w więzienie - powiedziała Victoria Nuland.

Wojna na Ukrainie trwa od blisko 7 tygodni. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożył sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.