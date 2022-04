Sejm odrzucił poprawkę przewidującą zakaz importu gazu LPG z Rosji, którą Senat wniósł do tzw. ustawy sankcyjnej. LPG z Rosji ma jednak zniknąć z rynku, ale do końca roku. Większość sejmowa odrzuciła także propozycję, aby o wpisie na listę sankcyjną decydował premier. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.