- Nawet posłowie PiS-u nie mieli odwagi bronić tego materiału. Były rytualne potakiwania, ale widać było, że po prostu się wstydzą tego co Macierewicz wygadywał na sali. Wszyscy mają dość obrzydliwych kłamstw - mówił Sienkiewicz.

- Problem nie jest w Antonim Macierewiczu, nie jest w tych pseudospecjalistów, którzy się tym zajmują. Problem jest gdzie indziej: dlaczego Jarosław Kaczyński uruchomił teraz tą wielką maszynę propagandy i kłamstwa. Co takiego się stało, że to co było rok temu już obecne w przestrzeni publicznej zostało wyciągnięte z szafy? Moim zdaniem Jarosław Kaczyński nie ma już nic w magazynku. Idzie drożyzna, idzie inflacja i trzeba było sięgnąć po najbardziej prymitywne i stare narzędzie - tłumaczył.

- Podsumujmy raport trzema punktami: ta załoga nie miała prawo wejść do samolotu, ponieważ nie miała uprawnień; po drugie lotnisko powiedziało żeby nie lądowali i po trzecie nie posłuchano wezwania automatycznego do odejścia. Cała reszta jest bez znaczenia - podsumował polityk PO.

Wszyscy nie chcemy, aby w ogóle istniał Władimir Putin Bartłomiej Sienkiewicz, były szef MSW

- Kaczyński uruchomił w środku wojny na Ukrainie kolejną histerię dzielącą Polaków. Dlaczego to robi? Niech odpowie dlaczego to robi - wzywał też.

Sienkiewicz był następnie pytany o sytuację na Ukrainie i o to czy nadszedł czas na negocjacje z Putinem.

- Prawdziwe negocjacje z Putinem to nie są kolejne telefony prezydentów państw zachodnich, tylko to są kolejne rakiety Javelin i kolejne salwy artylerii ukraińskiej. To jedyny język, który rozumie Putin. Bez rozstrzygnięcia na froncie wszystkie zabiegi są daremne - stwierdził poseł PO w kontekście wizyty kanclerza Austrii w Moskwie.

- Wszyscy nie chcemy, aby w ogóle istniał Władimir Putin. W tym sensie rozumiem wypowiedź premiera, jako danie ujścia tej emocji - tak Sienkiewicz odpowiedział na pytanie o to czy zgadza się z premierem Mateuszem Morawieckim, który mówił, że z Władimirem Putinem nie powinno się negocjować.