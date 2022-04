- Kaczyński buduje mur nienawiści między różnymi częściami społeczeństwa: tymi, którzy głosują na PiS czy są wręcz wyznawcami PiS-u, bez względu na wszystko to złe, co ten rząd robi i tymi, którzy chcieliby oceniać rząd na podstawie jego decyzji, faktów, racjonalnych przesłanek. Żywię głęboką nadzieję, graniczącą z przekonaniem, że Kaczyński, (Antoni) Macierewicz ale też ci wszyscy politycy PiS-u, którzy bili wczoraj brawo, poniosą karę. Odpowiedzą za to, co robią Polsce i nam wszystkim przynajmniej w taki sposób, że będą usunięci z życia publicznego - stwierdziła posłanka PO.

- To że PiS źle rządzi Polską, co bardziej świadomi ludzie widzieli właściwie już na początku 2016 roku. Wszyscy zaczęli to odczuwać już przed pandemią - wtedy zaczęła rosnąć inflacja. To wszystko, co przyszło później - najpierw pandemia - pozwoliła wytłumaczyć Polakom, że żyje im się coraz gorzej przez pandemię. Potem wymyślili "Polski Ład", czyli pogrzebali nadzieje Polaków na prawdziwy, długoterminowy wzrost gospodarczy, na prawdziwy realny wzrost dochodów - kontynuowała Leszczyna.

- Jak to wszystko się posypało i wyszło na jaw, wybuchła wojna na Ukrainie. PiS w tych dwóch nieszczęściach, jakie spotkały Polskę, Europę i świat (pandemia i wojna - red.), zobaczył dla siebie nadzieję. To wczoraj było słychać w wypowiedzi Kaczyńskiego, który wreszcie dostał nowy impuls: Skoro Putin potrafi mordować, to pewnie zamordował mojego brata. To połączenie irracjonalne i nieprawdziwe, bo przecież mamy na to dowody, cały świat ma dowody. Kaczyński po raz kolejny wystawił Polskę na pośmiewisko, znów będą się z nas śmiać na świecie - oceniła posłanka PO.

Wyhodowaliśmy sobie długotrwałą, wewnętrzną inflację Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca PO

Leszczyna zarzuciła też Morawieckiemu, że ten okłamał Polaków mówiąc, iż w Polsce "inflacja jest wynikiem wojny".

- Inflacja była za wysoka w 2019 roku, jeszcze przed pandemią. Później, kiedy w całej Europie, a w strefie euro na 100 proc. mieliśmy deflację, ceny spadały w czasie pandemii, w Polsce te ceny rosły. Porównujmy rzeczy porównywalne. Jak weźmiemy pod uwagę inflację bazową, tą bez cen żywności, energii i gazu, to ona w Polsce jest najwyższa, co więcej, długotrwała. Utrzymuje się od dwóch lat. Tymczasem w innych krajach inflacja będzie krótkotrwała, bo jest zewnętrzna. My wyhodowaliśmy sobie długotrwałą, wewnętrzną inflację - stwierdziła.



- Mamy do czynienia z dwoma kłamstwami: Morawiecki w kłamstwo smoleńskie wpisuje się z kłamstwem inflacyjnym. Rząd oszustów rządzi Polską. To jest dla nas strasznie smutne i groźne - podsumowała.