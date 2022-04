- Rosjanie wyraźnie zrewidowali swoje cele w tej wojnie i skupili się przede wszystkim na wschodzie. Ich głównym problemem jest to, że muszą odtworzyć wystarczającą ilość tego, co nazywamy siłą bojową, czyli zdolności do skutecznej walki na wschodzie, a następnie stawić czoła bardzo okopanym, bardzo doświadczonym siłom ukraińskim, które przygotowywały się do tego od dłuższego czasu. Tak więc najbliższe trzy tygodnie będą decydujące. Przesądzą o wyniku tej wojny - powiedział Michael C. Ryan, który współpracował z NATO za czasów prezydentury Baracka Obamy.

Zapytany o powołanie generała Aleksandra Dwornikowa na głównodowodzącego siłami Rosji na Ukrainie, odpowiedział, że oznacza to powrót do klasycznej rosyjskiej taktyki wojennej.

- Rosjanie to średniowiecze. Są brutalni, ale nie są głupi. Przeprowadzą masowe ataki lotnicze i artyleryjskie na pozycje ukraińskie, zanim skierują na nie wiele czołgów i wielu żołnierzy. Będzie to dla nich trudna strategia, ponieważ nie sądzimy, by mieli dość sił, by przeprowadzić taką kampanię - ocenił.

- Jego osobistym celem musi być utrzymanie się przy władzy (...), ponieważ nie ma on zbyt wielu innych możliwości, gdy odejdzie od władzy w Rosji. Musi grać pod publiczkę, co oznacza, że musi wyjść z tego zwycięsko - powiedział Ryan o Władimirze Putinie.

Jego zdaniem takim zwycięstwem może być dla Putina stworzenie mostu lądowego łączącego Donbas z Morzem Czarnym. W jego ocenie kolejnym krokiem będzie dążenie do wynegocjowania złagodzenia sankcji, by następnie po kilku latach zaatakować ponownie.