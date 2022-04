- Dyplomaci żyją i pracują w trudnych warunkach. Są, jak wiecie, ataki, w rzeczywistości ataki terrorystyczne przeciwko naszym instytucjom i przeciw bezpieczeństwu fizycznemu (dyplomatów)... Teraz nie rekomendujemy samotnych spacerów po miastach (poza granicami Rosji - red.) - oświadczył Ławrow na antenie telewizji Rossija 24.



- Przede wszystkim jesteśmy jednak zaniepokojeni sytuacją naszych rodaków, naszych obywateli lub po prostu Rosjan mieszkających za granicą. Są poddawani regularnym, fizycznym atakom - podkreślił Ławrow.

Wszystkie konwencje zniknęły, polityczna poprawność. Nic już z tego nie zostało Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

- Wiemy, że jest to omawiane w stolicach Zachodu, a także na spotkaniach zachodnich ambasadorów w Rosji. Mówiono nam, że jest powodem poważnego zaniepokojenia na spotkaniach ambasadorów państw UE w Moskwie to, co dzieje się w związku z manifestacjami rusofobii w Europie. To szkodzi wizerunkowi UE. Ale ja powiedziałbym, że to nie szkodzi tylko pokazuje, jaki on naprawdę jest - dodał szef MSZ Rosji.



Według Ławrowa "tempo i natychmiastowość z jaką ruszyła fala rusofobii pokazuje, że... uśpiony rasizm nigdy nie opuścił Europy".

Ławrow mówił, że "tak jak (Adolf) Hitler zmobilizował swoje społeczeństwo i inne społeczeństwa przeciw Żydom", tak teraz Rosjanie są celem ataków. - Wszystkie konwencje zniknęły, polityczna poprawność. Nic już z tego nie zostało - dodał szef MSZ Rosji.