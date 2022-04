Istnienie niepodległej i przyjaznej Ukrainy to polska racja stanu. To aksjomat, do którego w ostatnich dniach dopisana została fraza „…i członka Unii Europejskiej”. Aspirację tę potwierdziła dopiero co, wbrew wielu europejskim oponentom, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.