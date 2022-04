DER Touristik wychodzi ze strat. Ale jeszcze nie na plus

200 milionów euro wyniosły w roku obrotowym 2021 straty DER Touristik. To połowa tego, co firma musiała udźwignąć rok wcześniej. Negatywne skutki obciążyły wyniki finansowe całej Grupy REWE, ale te ostatnie były lepsze, licząc rok do roku.