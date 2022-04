Debata ma odbyć się "szybko", a dyskusja na ten temat miałaby zakończyć się "do lata".

W poniedziałek "Time" opublikował artykuł, z którego wynika, że do końca lata Finlandia i Szwecja mogą zostać członkami NATO - na początku lata z wnioskiem o członkostwo w NATO miałyby wystąpić Helsinki, a wkrótce potem w ich ślady poszedłby Sztokholm.

W ostatnich wypowiedziach premier Andersson w kontekście polityki niezaangażowania w sojusze wojskowe używa czasu przeszłego

- To jest częściowo skierowane do polityków zajmujących stanowiska z wyborów, częściowo do członków partii zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa, tak abyśmy zyskali szerokie zrozumienie tego, co stało się w naszym regionie i uzyskali aktualne informacje o wadach i zaletach naszego obecnego stanowiska w kwestii polityki bezpieczeństwa - oświadczył Baudin.

Chociaż ostateczną decyzję ws. tego czy zmienić stanowisko partii wobec członkostwa w NATO ma podjąć komitet partii, to jednak wyniki debaty członków ugrupowania na ten temat zostaną przekazane członkom komitetu przed podjęciem decyzji.



Jeszcze w listopadzie 2021 roku Szwedzka Partia Socjaldemokratyczna na swoim kongresie opowiedziała się za utrzymaniem obowiązującego obecnie stanowiska, zgodnie z którym Szwecja pozostaje państwem niezaangażowanym w sojusze wojskowe. "To daje nam swobodę działania w taki sposób, który najlepiej przyczynia się do redukcji napięć i pokoju, który najlepiej zabezpiecza naszą niepodległość (...). Dlatego Szwecja nie powinna dołączyć do NATO" - głosiło ówczesne stanowisko kongresu.



Premier Szwecji, liderka Szwedzkiej Partii Socjaldemokratycznej, Magdalena Andersson, zmieniła swoje stanowisko wobec członkostwa kraju w NATO po inwazji Rosji na Ukrainę. Po rozpoczęciu inwazji Andersson stwierdziła, że nie wyklucza członkostwa Szwecji w Sojuszu. W ostatnich wypowiedziach Andersson w kontekście polityki niezaangażowania w sojusze wojskowe używa czasu przeszłego mówiąc, że "służyła ona Szwecji" a nie, że wciąż jej służy.