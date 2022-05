04:55 Ostrzał Charkowa: Na spacerze zginęło 5-miesięczne dziecko i jego ojciec

- Jak dotąd mamy informacje o 19 rannych, w tym 9-letniej dziewczynce. I, niestety, dziewięć osób zginęło, w tym 5-miesięczne niemowlę. To była rodzina na spacerze. Ojciec i dziecko nie żyją, matka jest w szpitalu, w stanie krytycznym - mówił o skutkach ostrzału rakietowego Charkowa gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow.

04:31 Zełenski: Rosjanie realizują w Donbasie politykę ludobójstwa

W swoim ostatnim, wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówił, że zintensyfikowane działania zbrojne Rosji w Donbasie są odbiciem "oczywistej polityki ludobójstwa" realizowanej przez Rosję. - Obecna ofensywa w Donbasie może sprawić, że region ten będzie bezludny - powiedział Zełenski. - Chcą spalić Popasną, Bachmut, Łyman, Lisiczańsk i Siewierodonieck. Tak jak Wołnowachę, jak Mariupol - dodał. Zełenski mówił też, że w kontrolowanych już przez Rosjan miastach w Donbasie, Doniecku i Ługańsku, "Rosjanie zbierają kogo mogą, by wypełnić luki po zabitych i rannych z okupacyjnych sił". - Wszystko to, wraz z deportacją naszych obywateli i masowymi mordami na cywilach, to oczywista polityka ludobójstwa realizowana przez Rosję - podkreślił ukraiński prezydent.



04:25 W ciągu doby Ukraińcy odparli 12 ataków wroga w Donbasie

W czasie odpierania ataków Rosjan zniszczonych zostało 16 jednostek sprzętu i trzy cele powietrzne - czytamy na profilu Dowództwa Operacji Sił Połączonych na Facebooku. Jak podaje Dowództwo Ukraińcy zniszczyli 26 maja w Donbasie czołg, pięć zestawów artyleryjskich, pięć bojowych wozów piechoty, pięć innych pojazdów i wielozadaniowy śmigłowiec Ka-52 oraz pocisk manewrujący i bezzałogowy statek powietrzny Orlan-10. Rosjanie mieli w ciągu doby ostrzelać ok. 50 miejscowości w obwodach donieckim i ługańskim oaz zniszczyli i uszkodzili 60 obiektów cywilnych, w tym 55 domów, szkołę i jednostkę straży pożarnej. W wyniku ostrzałów zginęło 9 osób a 14 zostało rannych.

04:22 Dowództwo Operacyjne "Wschód": Zniszczyliśmy śmigłowiec

Jednostki armii ukraińskiej, podległe Dowództwu Operacyjnemu "Wschód", w ciągu doby "wyeliminowały 87 rosyjskich żołnierzy, pięć bojowych wozów piechoty, trzy zestawy artyleryjskie, dwa moździerze, trzy ciężarówki, śmigłowiec i bezzałogowy statek powietrzny" - czytamy na profilu dowództwa na Facebooku.