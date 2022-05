- Są sprawy do omówienia z rosyjskim przywódcą. Nie twierdzę, że nasi obywatele są chętni do rozmów z nim, ale musimy zmierzyć się z realiami tego, co przeżywamy - powiedział Zełenski w przemówieniu do indonezyjskiego think-tanku.

- Czego chcemy od tego spotkania... Chcemy odzyskać nasze życie... Chcemy odzyskać życie suwerennego kraju na jego własnym terytorium - powiedział, dodając, że Rosja nie wydaje się być jeszcze gotowa do poważnych rozmów pokojowych.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w piątek oskarżył Ukrainę o to, że rozmowy pokojowe między dwoma krajami są zamrożone. W ocenie rosyjskich władz, nie jest jasne, czego chce strona ukraińska.

- Władze Ukrainy tale wydają sprzeczne oświadczenia. To nie pozwala nam w pełni zrozumieć, czego chce strona ukraińska - powiedział.