Zełenski: Ukraina będzie niepodległa. Pytanie tylko za jaką cenę

- Przestańcie pogrywać z Rosją i wywrzyjcie na nią prawdziwą presję, by doprowadzić do zakończenia wojny - zaapelował do Zachodu w najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.