Wypowiedź Lemke cytuje RTL/ntv.



Zobowiązanie, o których mówi Lemke, byłyby pierwszym zobowiązaniem państw grupy G7 w sprawie odejścia od energii z węgla.



- Są bardzo konkretne deklaracje i porozumienia dotyczące rozwoju energii odnawialnej, ale także, na przykład, odejścia od węgla - mówiła Lemke.

Końcowy komunikat po trzydniowym szczycie G7 w Berlinie, który odbył się w tym tygodniu zawierać będzie także silne podkreślenie konieczności ochrony bioróżnorodności i walki z zanieczyszczeniem ziemi plastikiem.



W Berlinie spotkali się ministrowie energii, klimatu i środowiska państw G7, aby rozmawiać o opanowaniu rozkręcającej się spirali wzrostu cen energii i paliwa, co jest związane z wojną na Ukrainie.

Inwazja Rosji na Ukrainę skłoniła wiele krajów Zachodu, by kupować surowce energetyczne poza Rosją i stawiać mocniej na węgiel, jako źródło energii, by uwolnić się od uzależnienia od rosyjskiego gazu. To z kolei wywołało obawy, że wojna na Ukrainie i wywołany nią kryzys energetyczny może pokrzyżować działania na rzecz walki ze zmianami klimatu.



Niemcy zapewniały, że poszukiwanie alternatywnych - w stosunku do rosyjskich - paliw kopalnych, nie odbędzie się kosztem celów środowiskowych.