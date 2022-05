W ostatnich dniach prezydenci i premierzy, a także przywódcy Partii Demokratycznej i Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych wzywali do zwycięstwa na Ukrainie. Jednocześnie widać podziały na temat tego, jak miałoby ono wyglądać - i czy "zwycięstwo" ma taką samą definicję w Stanach Zjednoczonych, w Europie i, co być może najważniejsze, na Ukrainie.

W ostatnich dniach z Włoch padła propozycja zawieszenia broni, co stanowczo odrzucają władze w Kijowie, które są przekonane, ze zapewniłoby to Rosjanom czas na przygotowanie się do kolejnego ataku.

Po trzech miesiącach wspierania Ukrainy przez Zachód, pojawiają się rozbieżności dotyczące tego, co robić dalej. Gdy Stany Zjednoczone nawołują do całkowitego odcięcia Rosji od światowej gospodarki, w Europie pojawiają się ostrzeżenia przed izolowaniem i upokarzaniem Putina.

Administracja Joe Bidena widzi teraz szansę na ukaranie rosyjskiej agresji, osłabienie Putina, wzmocnienie NATO i sojuszu transatlantyckiego oraz wysłanie sygnału także do Chin. Przy okazji chce udowodnić, że agresja nie jest nagradzana zdobyczami terytorialnymi - komentuje "New York Times".

Różnice w celach wojennych pojawiły się również przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, kiedy Henry Kissinger, 99-letni były sekretarz stanu, zasugerował, że Ukraina prawdopodobnie będzie musiała oddać jakieś terytorium w ramach negocjacji, choć dodał, że "idealnie linią podziału powinien być powrót do status quo" sprzed inwazji, która obejmowała rosyjską aneksję Krymu w 2014 roku i zajęcie części Donbasu.

Na tę propozycję natychmiast odpowiedział prezydent Zełenski, który przypomniał, ze Kissinger jako nastolatek uciekał przed armią Hitlera. - Nikt nie usłyszał wtedy od niego, że trzeba się dostosować do nazistów, zamiast uciekać przed nimi lub walczyć z nim - skomentował.

Trudno jest określić, jak wyglądałoby zwycięstwo Ukrainy, lub nawet skomplikowany pokój. Przed administracją prezydenta Zełenskiego. Nie wiadomo, czy w przypadku ustępstw, Zachód zgodzi się na złagodzenie sankcji.

Amerykańscy urzędnicy uważają, że trudne wybory będą musiały zostać podjęte przez władze w Kijowie. Są oni jednak świadomi, że jeśli Putinowi uda się zbudować most lądowy do Krymu lub częściowo znieść sankcje, prezydent Biden zostanie oskarżony przez Republikanów - a być może także niektórych Demokratów - o nagradzanie Putina za jego dążenie do zmiany mapy Europy przy użyciu siły.

Trzy miesiące temu celem strategicznym Putina było zajęcie całej Ukrainy. Wydawało mu się, że uda mu się to zrobić w ciągu zaledwie kilku dni. Gdy to się nie powiodło, przeszedł do planu B, wycofując swoje siły na wschód i południe Ukrainy. Wtedy stało się jasne, że nie jest w stanie zająć kluczowych miast, takich jak Charków i Odessa. Teraz bitwa toczy się w Donbasie, na stosunkowo niewielkim obszarze, gdzie udało mu się już zdobyć przewagę, w tym brutalnie przejąć Mariupol i most lądowy do Krymu. Jego największym atutem jest blokada morska portów potrzebnych Ukrainie do eksportu pszenicy i innych produktów rolnych, które są podstawą ukraińskiej gospodarki i głównym źródłem żywności dla świata.

Nie ma jeszcze dowodów na to, że Putin jest skłonny do podjęcia negocjacji, ale presja będzie narastać w miarę jak sankcje będą coraz bardziej uderzać w eksport energii, a odcięcie kluczowych komponentów utrudni produkcję broni dla wojska.

Amerykanie w ostatnich dniach stanowczo komentowali aktualną sytuację. - Chcemy, aby Rosja została osłabiona do tego stopnia, że nie będzie mogła robić takich rzeczy, jakie robiła, najeżdżając Ukrainę - zapowiedział sekretarz obrony Lloyd Austin. - Chcemy zobaczyć strategiczną porażkę Rosji - zapowiedziała ambasador USA przy NATO, Julianne Smith.

"New York Times" wskazuje, że coraz wyraźniej widać rozpad jedności w Europie. "NATO i Unia Europejska były do tej pory zaskakująco zgodne we wspieraniu Ukrainy, zarówno poprzez bolesne sankcje gospodarcze wymierzone w Rosję, jak i poprzez dostarczanie Ukrainie coraz większej ilości broni" - czytamy. Dziennik wymienia Węgry, które nie zgodziły się na embargo na rosyjską ropę. dodatkowo wiele państw nie zamierza w najbliższym czasie odciąć się od rosyjskiego gazu.

Dziennikarza podkreślają również, że przywódcy w Europie Środkowej i Wschodniej mają zdecydowane poglądy na temat pokonania Rosji i odrzucają m.in. pomysł prowadzenia rozmów z Putinem.

- Słyszę, że są zakusy na to, żeby pozwolić Putinowi znaleźć bezpieczne miejsce i zachować twarz na arenie międzynarodowej. Jak można powiedzieć coś takiego? - komentuje "NYT" słowa premiera Morawieckiego.

Jednocześnie Francja, Włochy i Niemcy, największe i najbogatsze kraje UE, obawiają się długiej wojny, a także są możliwych szkód dla swoich gospodarek.

Kraje te uważają również Rosję za sąsiada, którego nie można na zawsze odizolować. Po reelekcji Emmanuel Macron przekonywał, że przyszły pokój w Europie Wschodniej nie może obejmować niepotrzebnego upokorzenia Rosji i może obejmować ustępstwa terytorialne na rzecz Moskwy.

Premier Włoch Mario Draghi wezwał w tym miesiącu do zawieszenia broni na Ukrainie "tak szybko, jak to możliwe", aby umożliwić wynegocjowanie zakończenia wojny.

Prezydent Zełenski podkreśli, że chce, aby Rosjanie zostali zepchnięci do miejsca, które zajmowali przed 24 lutego, ale nawet te cele są obecnie uważana przez ekspertów i urzędników za ambitne. Aby to osiągnąć, Ukraina musiałaby odbić Chersoń i zniszczone miasto Mariupol. Musiałaby wypchnąć Rosję z jej mostu lądowego do Krymu i powstrzymać ją przed aneksją dużych części Doniecka i Ługańska. Wielu ekspertów obawia się, że jest to poza możliwościami Ukrainy.

O ile w pierwszej fazie wojny Ukraina poradziła sobie nadzwyczaj dobrze, o tyle Donbas jest zupełnie inny. Przejście do ofensywy wymaga zazwyczaj przewagi siły w stosunku 3 do 1, nie licząc broni, której Ukraina obecnie nie posiada. Rosjanie osiągają powolne, ale stopniowe postępy, choć dużym kosztem ofiar.