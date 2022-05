Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że opozycja nie wystawi wspólnej listy do wyborów parlamentarnych. - Gdzie są wtedy nasi wyborcy? Co oni myślą? Myślą: kurczę, idą na na tej jednej liście ze skrajną lewicą, która proponuje małżeństwa homoseksualne i adopcje przez nie dzieci, a PSL mówi, że broni wartości tradycyjnych, chrześcijańskich, że nie będzie rewolucji światopoglądowej. To się kupy nie trzyma - powiedział.