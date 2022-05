Plagi egipskie to dziesięć klęsk sprowadzonych na Egipt przez Boga (nie wiem, czy należy pisać Boga żydowskiego, Boga starotestamentowego) opisanych w biblijnej Księdze Wyjścia, zwanej też Exodusem. Miały one skłonić faraona Ramzesa II, by zgodził się na opuszczenie jego państwa przez Izraelitów, co w języku dzisiejszym możemy przełożyć na pytanie, co jeszcze musi się zdarzyć, by Rosja usłyszała krzyk Ukrainy i innych państw i narodów: Rosjo, wypuść mój lud!