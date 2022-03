04:30 Japonia odradza swoim obywatelom podróże do Rosji

MSZ Japonii podniosło ostrzeżenie przed podróżami do Rosji do poziomu trzeciego w czterostopniowej skali. Rząd w Tokio odradza swoim obywatelom podróżowanie do Rosji podkreślając, że "możliwości opuszczenia tego kraju będą nadal ograniczane w najbliższej przyszłości".



04:25 Nowa Zelandia rozszerza sankcje nałożone na Rosję

Premier Jacinda Ardern poinformowała, że jej rząd wprowadzi sankcje, które umożliwią zamrożenie rosyjskich aktywów w Nowej Zelandii, uniemożliwią "uciekanie" do Nowej Zelandii z pieniędzmi i zasobami przed sankcjami nałożonymi przez inne kraje oraz pozwolą na zamknięcie nowozelandzkich wód i przestrzeni powietrznej dla rosyjskich jachtów, statków i samolotów.



04:22 W miejscowości Owrucz dwa budynki mieszkalne zostały zniszczone w rosyjskim nalocie

W wyniku rosyjskiego uderzenia z powietrza zniszczony został też budynek lokalnego urzędu pracy. Owrucz znajduje się obwodzie żytomierskim.



04:16 Sztab Generalny Ukrainy: Rosjanie przygotowują się do szturmu na Kijów

Ukraiński Sztab Generalny ostrzega, że Rosjanie zaczęli gromadzić siły do przeprowadzenia pełnowymiarowego szturmu na ukraińską stolicę. Elementem tych przygotowań ma być szturm czołgów i piechoty zmotoryzowanej na Irpień. Z meldunku ukraińskiego Sztabu Generalnego wynika, że rosyjskim jednostkom w pobliżu Kijowa benzyna dostarczana jest z Białorusi przez zajętą przez Rosjan strefę wykluczenia w Czarnobylu. Na innych odcinkach frontu Rosjanie mają skupiać się na działaniach mających na celu okrążenie miast.