- Polacy otworzyli swoje drzwi i serca dla uchodźców z Ukrainy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że oni walczą o niepodległość swojego kraju, ale też o pokój na swoich granicach, a więc i w Polsce, i w Europie - mówił szef rządu o pomocy, jaka jest udzielana w Polsce uciekinierom z ogarniętej wojną Ukrainy.

- Pomoc dla naszych sąsiadów nie może być tylko spontaniczna - zastrzegł Morawiecki.



- Na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęliśmy specjalną ustawę, która opracowywana była w trybie pilnym, w ostatnich dniach, pod kierunkiem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ta ustawa ma za zadanie zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób, które do Polski przybyły. Z tych osób zdecydowana większość to kobiety z dziećmi - większość mężczyzn została, by walczyć o niepodległość swojego kraju - dodał szef rządu.

- Ustawa gwarantuje także wsparcie dla Polaków, którzy przyjmują pod swój dach rodziny z Ukrainy na ten przejściowy - miejmy nadzieję czas. Polacy zdają dziś egzamin z solidarności, dziękuję wszystkim rodzinom, które spowodowały, że w Polsce na razie nie ma konieczności tworzenia wielkich obozów dla uchodźców - mówił też premier.



- Chcę podziękować za dobrą współpracę samorządów z rządem i wszystkim Polaków, którzy się włączają indywidualnie w pomoc naszym sąsiadom - dodał.

Co znalazło się w specustawie?

- Uchodźcy z Ukrainy muszą wiedzieć, że są na czas wojny bezpieczni, że mogą u nas w miarę normalnie żyć. Dzięki tej ustawie obywatele Ukrainy będą mogli przebywać w Rzeczpospolitej przez 18 miesięcy legalnie, będą mogli podejmować pracę. Ten okres będzie wydłużony do trzech lat, czyli o kolejne 18 miesięcy - mówił premier.

40 zł Tyle rządowej pomocy dziennie mają otrzymywać Polacy, którzy przyjęli pod dach uciekinierów z Ukrainy

- Ujęliśmy też w ustawie możliwość udzielenia wsparcia finansowego Polakom, którzy pod swój dach przyjęli rodziny ukraińskie. To 40 zł dziennie, czyli ok. 1 200 zł miesięcznie - wyliczał szef rządu. - To wsparcie będzie trwało przez dwa miesiące - dodał.



- Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie budżetowe potrzebę do realizacji wszelkich dodatkowych zadań w zakresie np. dostępu dzieci i młodzieży do systemu edukacji czy w zakresie służby zdrowia.

Ukraińcy traktowani jak Polacy

- Zapewnimy także odpowiednie regulacje, które będą miały za zadanie włączenie obywateli Ukrainy na zasadach ogólnych do naszego systemu w odpowiednim dziale gospodarki narodowej czy w dziale społecznym - zapowiedział szef rządu.

- W żadnym z tych przypadków nie będziemy mieli do czynienia z uprzywilejowaniem tych obywateli - nie będą mieli praw i obowiązków większych niż obywatele Polski - zastrzegł.



Morawiecki zwrócił się też do Ukraińców, przebywających w Polsce, by "także pomagali polskim gospodarzom, bo im też nie jest łatwo". - Zasada serce za serce - mówił.