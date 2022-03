W poniedziałek premier Węgier Viktor Orban podpisał dekret o obecności wojsk NATO. Z dokumentu wynika, że żołnierze sojuszu mogą być rozmieszczeni tylko w zachodniej części kraju.

W dekrecie zawarto zastrzeżenie, że Budapeszt nie zezwala na transport broni przez swoje terytorium do Ukrainy.

Również w poniedziałek minister finansów Węgier Mihaly Varga powiedział, że jego rząd nie poprze żadnych sankcji na rosyjską energetykę.

Wieczorem Orban wydał oświadczenie w sprawie podejmowanych przez rząd decyzji w kwestii wojny na Ukrainie.

"Polityka międzynarodowa to trudna dziedzina. Pracuję przy tym od ponad trzydziestu lat. To już trzecia wojna w naszym sąsiedztwie za mojej administracji. W 1999 r., dzień po naszym wkroczeniu, NATO interweniowało w wojnie w Kosowie. W 2014 r. doszło do kryzysu krymskiego, a teraz stoję w obliczu drugiej wojny ukraińsko-rosyjskiej" - przekazał premier.

"Dzięki doświadczeniu w pracy w rządzie wiem, na czym polega strategiczny spokój: mówić mało, ale precyzyjnie i odpowiedzialnie" - dodał.

"W takich sytuacjach nie można pozwolić, aby względy związane z kampanią wyborczą wzięły górę nad interesami narodowymi. Nawet jedno błędne zdanie może spowodować kłopoty. Na wojnie rozmowa to połowa sukcesu. Opozycja chce wysłać broń, aby strzelać do Rosjan, lub żołnierzy do walki z Rosjanami. Świadczy to o tym, że nie mają rutyny, wiedzy i poczucia odpowiedzialności. Swoimi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami dolewają oliwy do ognia, a to jest sprzeczne z interesem Węgier" - przekonuje Orban.

"Zamiast awanturnictwa potrzebujemy odpowiedzialnej polityki, bezpieczeństwa i stabilności" - zakończył.