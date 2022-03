- Zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do przestrzegania Artykułu 5 (NATO - red) - atak na jednego jest atakiem na wszystkich, to zobowiązanie nienaruszalne - zapewnił w poniedziałek Antony Blinken.

Sekretarz stanu USA przemawiał na konferencji prasowej w Wilnie, wraz z ministrem spraw zagranicznych tego kraju Gabrieliusem Landsbergisem. Podobne stanowisko wygłosił na Łotwie, innym kraju bałtyckim, który należy do NATO.

- Będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO, jeśli zostanie ono zaatakowane - zapowiedział Blinken, powtarzając słowa prezydenta Joe Bidena zawarte w jego orędziu o stanie państwa w zeszłym tygodniu. - Nikt nie powinien wątpić w naszą gotowość; nikt nie powinien wątpić w naszą determinację - dodał.

Minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkevics zaapelował w poniedziałek o stałą obecność wojsk amerykańskich na Łotwie po inwazji Rosji na Ukrainę.

- Patrząc na ostatnie wydarzenia, bylibyśmy bardzo zadowoleni ze stałej obecności wojsk amerykańskich na Łotwie - powiedział Rinkevics na wspólnej konferencji prasowej w Rydze.

- Nie mamy już złudzeń co do Rosji Putina, nie widzimy żadnych powodów, by zakładać, że Rosja może zmienić swoją politykę - dodał Rinkevics.