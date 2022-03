Kozyriew argumentuje, że inwazja Rosjan na Ukrainę jest "działaniem racjonalnym". Wskazuje trzy czynniki. Po pierwsze pisze o "sytuacji na Ukrainie", która - zdaniem Władimira Putina - nie jest prawdziwym państwem i w najlepszym wypadku powinna być krajem satelickim Rosji. Putin ma być też przekonany - pisze Kozyriew - że Ukrainę, spod wpływów Kremla, wyrwał Zachód.



Były szef MSZ Rosji pisze też, że Putin zaczął "wierzyć we własną propagandę", zgodnie z którą Ukraina jest kierowana przez "nazistowsko-banderowski" reżim, co jest "idealnym pretekstem do denazyfikacji Ukrainy".



Kozyriew zwraca też uwagę, że przez ostatnie 20 lat armia Rosji była modernizowana. "Większość budżetu rozkradziono i przeznaczono na megajachty na Cyprze, ale żaden doradca wojskowy nie powie tego prezydentowi. Więc zamiast tego przedstawiano mu kłamstwa. Potiomkinowskie wojsko" - pisze były szef rosyjskiej dyplomacji.

Ponadto - jak pisze Kozyriew - elita rządząca Rosją uwierzyła we własną propagandę co do Zachodu, m.in. dotyczącą słabości prezydenta Joe Bidena. Ponadto w Moskwie uznano, że UE jest słaba ze względu na "bezzębne sankcje" wprowadzone wobec Rosji w 2014 roku. Obraz słabości Zachodu potwierdziło Rosjanom wycofanie się USA z Afganistanu - przekonuje były szef dyplomacji Rosji.



"Jeśli wierzy się, że wszystko powyższe jest prawdą, a twoim celem jest odbudowa chwały Imperium Rosyjskiego (cokolwiek to znaczy), najechanie Ukrainy jest całkowicie racjonalne" - przekonuje Kozyriew.



Następnie były szef MSZ Rosji pisze, że we wszystkich tych kwestiach Putin pomylił się w rachubach, ale "nie czyni go to szaleńcem". "Jedynie kimś, kto popełnił błąd i jest niemoralny" - dodaje Kozyriew.



"Dlatego, moim zdaniem, jest racjonalny. Biorąc pod uwagę jego racjonalność jestem przekonany, że nie użyje celowo broni atomowej przeciw Zachodowi (...)" - podkreśla.



"Powiem więcej. Groźba wojny atomowej jest kolejnym przykładem jego (Putina) racjonalności. Kreml wie, że może skłonić do koncesji Ukrainę lub Zachód, potrząsając szabelką i używając ostatniej karty w swojej talii: broni nuklearnej" - podsumowuje Kozyriew.