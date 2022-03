W przemówieniu do republikańskich darczyńców w Nowym Orleanie Donald Trump powiedział, że USA powinny umieścić chińskie flagi na myśliwcach F-22 i "zbombardować g...no z Rosji" w odwecie za jej inwazję na Ukrainę.

O słowach, które padły w sobotę wieczorem, poinformował dziennik "The Washington Post".

Jak podała gazeta, były prezydent odpowiedział na śmiech dochodzący z sali: "A potem powiemy: Chiny to zrobiły, my tego nie zrobiliśmy, Chiny to zrobiły. Potem oni zaczynają walczyć ze sobą, a my siedzimy z tyłu i patrzymy".

Z relacji wynika, że Trump nazwał NATO "papierowym tygrysem". Powiedział również, że wojsko amerykańskie wygrało "potyczki" z rosyjskimi wojskami, gdy był prezydentem. Twierdził, że był twardszy wobec Władimira Putina niż jakikolwiek inny przywódca USA.

W jego ocenie Władimir Putin nie zdecydowałby się na wkroczenie, gdyby on nadal był w Białym Domu. - Znałem Putina bardzo dobrze. On by tego nie zrobił. Nigdy by tego nie zrobił - ocenił.

- Nikt nigdy nie był twardszy wobec Rosji niż ja - przekonywał.

Jak donosi dziennik, większość wystąpienia dotyczyła kłamstwa Trumpa, że jego porażka z Bidenem była spowodowana oszustwem wyborczym.