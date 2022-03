Dane wywiadowcze pozyskiwane przez Dowództwo Operacji Cybernetycznych Stanów Zjednoczonych mają być przekazywane Ukrainie w ciągu "godziny lub dwóch" od ich pozyskania - informuje dziennik z USA.

W czwartek sekretarz prasowa Białego Domu, Jen Psaki informowała, że USA przekazują Ukrainie dane wywiadowcze "w czasie rzeczywistym", nie przedstawiając jednak żadnych szczegółów dotyczących współpracy w tym zakresie.

Ponadto Amerykanie mieli dostarczyć prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu sprzęt potrzebny do szyfrowane, bezpiecznej komunikacji, dzięki czemu może on rozmawiać z prezydentem USA, Joe Bidenem, za pomocą bezpiecznej linii - informuje "New York Times".

W sobotę Zełenski rozmawiał z prezydentem USA przez 35 minut.

Ukraiński prezydent codziennie informuje o swoich rozmowach ze światowymi przywódcami. Regularnie rozmawia m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą.