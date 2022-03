Przydacz przedstawił dane na temat liczby ukraińskich uchodźców w Polsce.

- Liczba wojennych uchodźców z Ukrainy przekroczyła milion. Zdecydowana większość z nich została w Polsce, ale są też tacy, którzy udają się w dalszą podróż do innych krajów UE. Początkowo te osoby przyjeżdżały do swoich przyjaciół i byłych pracodawców. Jeśli chodzi o ludzi wyjeżdżających dalej, to są to osoby, które wcześniej pracowały w danym kraju i jadą w tamtym kierunku, mając jakiś punkt zaczepienia. Myślę, że liczba osób wjeżdżających do Polski, a potem jadących dalej będzie sukcesywnie rosła, ponieważ będą oni zapraszani przez naszych partnerów z UE - stwierdził polityk.

Ukraińcy to są nasi sąsiedzi i często przyjaciele, nie wyobrażam sobie lokować ich w takich warunkach, do momentu w którym będzie to absolutnie konieczne Marcin Przydaczm, wiczeszef MSZ-u

Wiceminister odniósł się także do potencjalnych problemów z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.

- W naturalny sposób nasza infrastruktura ma swoje ograniczenia. Osobiście nie byłbym zwolennikiem tworzenia obozów dla uchodźców. Ukraińcy to są nasi sąsiedzi i często przyjaciele, nie wyobrażam sobie lokować ich w takich warunkach, do momentu w którym będzie to absolutnie konieczne. W związku z czym prowadzimy rozmowy z naszymi partnerami, którzy deklarują, że chcą przejąć część tych uchodźców i zaopiekować się nimi przez najbliższy czas - mówił.

Przydacz został następnie zapytany o to, ilu uchodźców, którzy przybywają do Polski to Ukraińcy.

- Do Polski wpuszczamy wszystkich, którzy są uchodźcami wojennymi, po odpowiedniej weryfikacji. Bez względu na to czy to był obywatel Indii, czy obywatel Nigerii, czy Ukrainy. W większości uchodźcy, którzy nie są obywatelami Ukrainy, wylatują z Polski. To byli np. studenci lub ludzie, którzy pracowali na Ukrainie - wyjaśnił gość Radia Zet.