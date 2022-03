- Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W pierwszym rzędzie myślimy o bezpieczeństwie Ukrainy, ale też musimy mieć w perspektywie potencjalną eskalację konfliktu w kierunku konfliktu światowego - mówił szef BBN.

Nie podejmujemy żadnych decyzji bez uzgodnienia z NATO i bez otrzymania gwarancji dla naszych działań Paweł Soloch, szef BBN

- Jesteśmy częścią Sojuszu, wszelkie działania, które wykonujemy, nawet wszelkie planowanie działań, jest uzgadniane wewnątrz Sojuszu, z naszymi sojusznikami. Nie podejmujemy żadnych decyzji bez uzgodnienia z NATO i bez otrzymania gwarancji dla naszych działań - stwierdził Soloch.

Dopytywany o apele władz Ukrainy do NATO o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, Soloch odparł, że "apel wynika z tragicznej sytuacji bohaterskiej Ukrainy". - Tym niemniej jest to apel o rozpoczęcie bezpośredniego konfliktu z Rosją. Sojusz się na to nie zdecydował - podkreślił.



- Zdajemy sobie sprawę, jak tragiczna jest sytuacja Ukrainy i zdajemy sobie doskonale sprawę, że w ich interesie i w interesie całego świata jest jak największe nasze zaangażowanie i to zaangażowanie jest, są dostawy wszelkich materiałów, w tym wojennych, również pomoc jeśli chodzi o kwestie związane z bronią - podkreślił Soloch.

Rosjanie przekroczyli wszelkie możliwe linie, ale oczekujemy, że nie przekroczą ich jeszcze bardziej Pawel Soloch, szef BBN

Mówiąc o tym, że NATO nie decyduje się na wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą, Soloch stwierdził, że "to jest cienka czerwona linia, która obowiązuje na dzień dzisiejszy w ściśle określonej sytuacji". - Rosjanie przekroczyli wszelkie możliwe linie, ale oczekujemy, że nie przekroczą ich jeszcze bardziej. Mam na myśli rozmaite sygnały, pogróżki dotyczące broni nuklearnej i że nie przekroczą również pewnych linii związanych z zachowaniami dotyczącymi ochrony ludności cywilnej, korytarzami humanitarnymi - dodał.



- To wciąż nie jest konflikt światowy, czego chcielibyśmy uniknąć - podkreślił Soloch.