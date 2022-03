Ich artystyczne profile można poznać pełniej w cyfrowym archiwum Secondary Archive, powstałym z inicjatywy Fundacji Katarzyny Kozyry i współpracujących z nią międzynarodowych instytucji. Platforma secondaryarchive.org, założona przed rokiem, prezentuje twórczość artystek z Europy Środkowo-Wschodniej. Z Polski, Czech, Węgier, Słowacji, a niedawno dołączyło do niej kilkadziesiąt artystek z Ukrainy i Białorusi. Premiera tej części archiwum odbyła się w przededniu agresji na Ukrainę.

Wypowiedzi ukraińskich artystek zebraliśmy dzięki pomocy kuratorek Secondary Archive już po inwazji.

Alena Grom, artystka fotografka, pochodzi z Doniecka, obecnie mieszka w Kijowie

Walczymy o wolność i uniwersalne wartości. Rosja Putina stała się ucieleśnieniem czystego zła i najciemniejszego mroku, jaki tkwi w ludzkiej naturze. Władza Putina to kolejna reinkarnacja Hitlera, Stalina, Mussoliniego. Nie zatrzyma się na granicach Ukrainy. Celem Putina i wymienionych dyktatorów zawsze było zniewolenie całego świata. Zwykli Ukraińcy bronią teraz nie tylko swoich domów, ale także wolności i całego cywilizowanego świata. To czysta walka dobra ze złem. Czuję niepokój, ból z powodu prób, które spotkały mój naród, ale też czuję dumę z silnych, odważnych rodaków, którzy przeciwstawiają się wojskom rosyjskim.

Rosja musi natychmiast wstrzymać ogień i wycofać swoje wojska z terytorium Ukrainy.

Losy naszej planety będą zależeć od konsolidacji wszystkich, którzy czują się wolni na tej planecie i od swoich rządów. Kiedy na ziemi ukraińskiej przelewa się krew, nie mamy prawa milczeć. Prosimy wszystkich o pomoc w walce o pokój, o naszą wspólną przyszłość na tej planecie. Czekamy na ogólnoświatowe wsparcie. Nie milcz, powiedz słowo na poparcie Ukrainy.

Alina Jakubenko, malarka z Kijowa

Musimy iść do końca, bo nie będziemy w stanie żyć w świecie, który przyniesie Rosja. Myślę, że sztuka dzisiaj i tutaj nic nie znaczy. Jestem tylko kobietą i nic nie mogę zrobić, Jestem bardzo dumna ze wszystkich moich przyjaciół i krewnych, którzy postanowili chwycić za broń i bronić Kijowa. Boli uświadomienie, że niestety jestem całkowicie bezsilna.

Potrzebujemy wsparcia, przede wszystkim zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i więcej europejskich sankcji dla Rosji.

Jana Baczynska, artystka video, performance i instalacji z Kijowa, obecnie we Lwowie

Tu, we Lwowie, wciąż jest dużo ludzi na ulicy. Do banków ustawiają się duże kolejki, są limity na wypłatę gotówki, niektórzy wykupują, co się da ze sklepów spożywczych. Połączenie z internetem jest słabe. Ja i moi przyjaciele mamy przyjaciół w Europie, ale tutaj mamy rodziny. Trudno jest zdecydować się na opuszczenie Ukrainy.

Łada Nakonieczna, tworzy instalacje, laureatka Nagrody im Kazimierza Malewicza z Kijowa

Rosja nie tylko łamie prawa międzynarodowe, ale także zdrowy rozsądek.

Wojna trwa już 8 lat, ale świat nie widział tego wyraźnie.

Teraz tylko międzynarodowa SZYBKA reakcja może to powstrzymać. Jest ponad 30 ataków z powietrza, czołgi najeżdżają Ukrainę naruszając granicę.

To bardzo przerażająca sytuacja, w której zablokowałeś się, ponieważ nie możesz podjąć decyzji, co zrobić. Gdzie będzie bezpieczniej dla twojego dziecka. Wyjechać z dużego miasta, czy pozostać w nim. Sytuacja jest nieprzewidywalna jak sam Putin.

Olia Fedorowa, artystka multimedialna z Charkowa

Od wczoraj częściowo mieszkamy w podziemnych schronach, bo Rosja atakuje nasze miasta z powietrza. Prawie całe dwa dni spędziłem w piwnicy domu, w którym wynajęłam mieszkanie. Mój partner, koleżanka, dwa koty i ja dzielimy to schronienie z sąsiadami. Bardzo dobrze je wyposażyliśmy mamy prąd, ciepłe rzeczy, jedzenie i wodę. Monitorujemy oficjalne wiadomości i pozostajemy silni. Wierzymy, że nie mogą nas pokonać, ponieważ wiemy, o co walczymy, a oni nie Jesteśmy wściekli i zmotywowani do walki, dopóki oni nie uciekną.

Oksana Czepelyk, artystka i architektka z Kijowa

W Kijowie słychać ostrzał o godz 5:55, 6:05, 6:13, 12:00. To jest przerażające, muszę powiedzieć. W Charkowie, Dnieprze, Odessie, Mariupolu … Czuję złość.

Zachowujemy spokój, nie uciekamy, to nie ma większego sensu - rosyjska doktryna wojskowa przewiduje użycie bomby atomowej.

Ołha Kuzjura artystka eksperymentalna ze Lwowa

Dziś rano obudził mnie dźwięk syren, mój dwuletni synek jeszcze spał. Wystarczyły sekundy, wiedzieliśmy, że t nie są ćwiczenia. Potem przyszła wściekłość, niesamowita złość na agresora, który ośmielił się zaatakować mój dom. Mieszkam we Lwowie, a moi przyjaciele i rodzina w całej Ukrainie. Zadbaliśmy o to, aby wszyscy nasi bliscy mieli plan A, B i C na wypadek różnych scenariuszy. Utrzymujemy kontakt z przyjaciółmi, którzy są bliżej granic z Rosją i Białorusi. Ustaliliśmy plan umieszczenia ich bliżej granic zachodnich w razie potrzeby. Myślą o przewiezieniu dzieci. Jesteśmy teraz niesamowicie zjednoczeni. Wszyscy tutaj są gotowi do walki o swój kraj.

Aby Ukraina przetrwała, potrzebujemy:

- maksymalnie twardych sankcji, z odłączeniem Rosji od SWIFT i embargiem handlowym

- pełnej izolacja Rosji we wszystkich dziedzinach;

- maksymalnego wsparcia militarnego Ukrainy: broni, amunicji

- sankcji dla wszystkich rosyjskich oligarchów, a nie tylko niektórych

- pomocy finansowej dla Ukrainy

- najważniejsza jest pomoc w zwalczaniu ostrzału, przynajmniej z powietrza

Potrzebujemy teraz waszego wsparcia!

Ałewtina Kachidze, artystka performerka z Muzychi, obwód kijowski

Mnie osobiście ostrzał dotknął około 5 rano w miejscu, gdzie mieszkam. Trwał do 6 rano. Potem przez cały dzień czytałam wiadomości. Jak wszyscy. Także w Polsce. Potem przygotowywałam piwnicę z sąsiadami. Nie mam żadnych perspektyw, ale nie boję się. Jestem wściekła i zagubiona, jak to jest możliwe w XXI w.

Musimy wspólnie zastanowić się, co można zrobić: jak powstrzymać inwazję i wrogość. Niektórzy z moich przyjaciół z Polski zaproponowali mi swoje domy, ale nie jest możliwe, żeby wszyscy obywatele mojego kraju stali się uchodźcami.