Ukraina od 24 lutego odpiera rosyjską agresję. Wiele krajów Europy i świata - w tym Polska - dostarcza ukraińskiej armii broń i amunicję, m.in. broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą.

- Polska w ścisłej koordynacji i współpracy z NATO stara się doprowadzić do deeskalacji - powiedział premier pytany o to, jaką broń Polska dostarcza Ukrainie.

- Polska i NATO nie są w stanie wojny z Rosją - zaznaczył Morawiecki.

- Rosja dokonała zbrodniczego ataku na Ukrainę i zagraża nie tylko jej integralności terytorialnej, ale też jej suwerenności i niepodległości - zauważył szef rządu.

Morawiecki stwierdził następnie, że z Polski przede wszystkim "codziennie wyjeżdżają transporty z pomocą humanitarną".

- Jeśli chodzi o dostawy broni, to jest to głównie broń defensywna - kamizelki kuloodporne, hełmy oraz broń, która służy do ochrony miast, ulic, domów, gdy barbarzyński najeźdźca próbuje zniszczyć spokój na Ukrainie - dodał premier.

Szef rządu nie odniósł się natomiast do doniesień, że Polska mogłaby dostarczyć Ukrainie myśliwce MiG-29 w zamian za co Amerykanie mieliby przekazać Polsce myśliwce F-16.