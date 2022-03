– Jeszcze jeżdżą samochody i działa internet, ale wokół wali się wszystko: projekty, biznesy, media, ludzie uciekają – skonstatował rosyjski scenarzysta i reżyser Siergiej Miedwiediew.

Jednak z Rosji nie tak łatwo wyjechać. Rządowa agencja transportu lotniczego Rosawiacja rekomendowała przewoźnikom, by odwołali zagraniczne loty. Ceny biletów w tych liniach, które jeszcze latają, sięgają nieba. Jeszcze w czwartek za rejs do stolicy Armenii płacono 1,5 tys. dolarów, następnego dnia – trzy razy tyle. Do Erywania ucieka nie tylko liczna w Rosji ormiańska diaspora, lecz i Rosjanie. Przed weekendem zwiększono ilość rejsów z Rosji do Erywania ze zwykłych 3–4 dziennie do 24–37. Są jeszcze tureckie linie lotnicze. – Leciałem samolotem, który w ostatniej chwili zamieniono na największy, jaki znaleziono: Boeing 777 – wspomina Aleksiej, który w połowie tygodnia odleciał do Stambułu.

Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego, codziennie w wielu miastach odbywają się antywojenne manifestacje

Równie oblężone są połączenia lądowe, głównie z Petersburga do Finlandii.

Wydostać się z Rosji nie jest łatwo przede wszystkim dlatego, że na lotniskach i dworcach zwiększono posterunki kontrwywiadu FSB. – No co, Mark, uciekacie? A co sami myślicie, kochacie Putina? – wspominał rozmowę z agentemi pasażer, któremu udało się odlecieć do Baku. Z kraju uciekają nawet ludzie bliscy Putinowi, i to wraz z rodzinami. Córka ministra obrony Siergieja Szojgu Ksenia wylądowała aż w Dubaju.

Zwykłych Rosjan wypędza perspektywa zaostrzania represji. – Wielu wyjechało z powodu panującej atmosfery strachu i przemocy. To rozumny wybór. Ale ja zostaję – stwierdził jeden z moskiewskich opozycjonistów Konstantin Jankauskas. Ci, którzy pozostali, próbują protestować. Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego, codziennie w wielu miastach odbywają się antywojenne manifestacje. Dotychczas zatrzymano na nich ponad 11 tys. osób, średnio tysiąc dziennie. W niedziele prawdziwe obławy na protestujących przeprowadzono w Moskwie i Petersburgu, w areszcie znalazł się co drugi manifestant.

Paniczne nastroje napędza widmo ogłoszenia stanu wojennego i powszechnej mobilizacji. W dodatku parlament przyjął (bez głosu sprzeciwu) ustawę przewidującą do 15 lat łagru za „rozpowszechnianie fałszywych informacji o działaniach sił zbrojnych” i „dyskredytowanie wykorzystania sił zbrojnych w celu obrony interesów Rosji”. – Teraz nie wolno pisać w Rosji o tym, co się dzieje na Ukrainie – stwierdził Jankauskas. Od początku inwazji przerwało pracę lub zostało zamkniętych przez władze kilkadziesiąt tytułów, portali lub rozgłośni.