- Naszym celem jest w tej chwili powstrzymanie wojny. Nie chcemy rozszerzać tego konfliktu poza Ukrainę, więc w tej chwili sygnał od NATO jest taki, że sojusz nie jest gotowy do wprowadzenia strefy zakazu lotów - powiedziała Smith w wywiadzie dla CNN.

Powiedziała jednak, że członkowie NATO podejmują kroki, by "zapewnić Ukrainie śmiercionośne wsparcie i ocenić jej potrzeby w zakresie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym".

Dodała że sojusz podejmuje kroki w celu ochrony swoich członków. - Będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO. NATO jest na to przygotowane i już podejmuje kroki, by wzmocnić swoją wschodnią flankę - powiedziała.

Ambasador powiedziała, że amerykańscy urzędnicy omawiają z polskim rządem możliwość wysłania przez Polskę myśliwców MiG-29 z czasów sowieckich w celu wsparcia Ukraińców.

- To jest suwerenna decyzja Polski. USA zaznaczyły, że są gotowe usiąść i omówić niektóre wyzwania z tym związane. Istnieje wiele otwartych kwestii dotyczących liczby dostępnych ukraińskich pilotów, sposobu, w jaki te odrzutowce miałyby być faktycznie przemieszczane z Polski na Ukrainę. To wszystko jest obecnie dopracowywane - przekazała.

Zapytana o to, czy Rosjanie mają dominację w przestworzach, Smith powiedział, że Moskwa nie ma przewagi powietrznej na Ukrainie i że jest to "zła wiadomość dla prezydenta Putina".

- Nie zajęli Kijowa, jak planowali to zrobić w pierwszych dniach tego konfliktu. Prezydent Zełenski nadal jest prezydentem Ukrainy, a to, co widzieliśmy, te 40-kilometrowe konwoje, na które wszyscy zwracali uwagę, w zasadzie nigdzie nie dotarły - powiedziała.

- To wiele mówi o możliwościach rosyjskiego wojska i wyzwaniach, zwłaszcza logistycznych, przed jakimi stoją Rosjanie - dodała.

- To wręcz zdumiewające, że nie są w stanie zapewnić swoim siłom prostych rzeczy, takich jak posiłki i paliwo - podsumowała Smith.