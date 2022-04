05:48 Hashtagi takie jak #bucha czy #buchamassacre zostały na krótko zablokowane na Facebooku i Instagramie

Powodem było zadziałanie automatycznych systemów, które mają przeciwdziałać umieszczaniu w tych serwisach społecznościowych drastycznych zdjęć.

05:30 Sztab Generalny armii Ukrainy zamieszcza nagranie ze zniszczonego w wyniku działań wojennych Hostomela

05:27 Przed wizytą Bidena w Europie USA przeprowadziły udany test broni hipersonicznej

USA zaczęły kłaść nacisk na rozwój broni hipersonicznej po udanych testach tego rodzaju uzbrojenia przeprowadzanych przez Rosję i Chiny.

Czytaj więcej Polityka Amerykanie "po cichu" testowali broń hipersoniczną. Test zakończony sukcesem Amerykanie przeprowadzili w połowie marca zakończony sukcesem test broni hipersonicznej, ale nie nagłaśniali tego przez dwa tygodnie, aby uniknąć eskalacji w stosunkach z Rosją, przed wizytą prezydenta USA, Joe Bidena, w Europie - podaje CNN powołując się na przedstawiciela administracji USA znającego szczegóły sprawy.

05:10 W wielu ukraińskich miastach rozległy się nad ranem syreny alarmowe

Syreny zawyły m.in. w Kijowie, Lwowie, Charkowie, Dniepropietrowsku, Mikołajowie, w Sumach i w Odessie.



05:07 Biden: Musimy zebrać wszystkie szczegółowe informacje, tak aby mogło dojść do procesu ws. zbrodni wojennych

- Widzieliście co wydarzyło się w Buczy - powiedział Biden po przylocie do Waszyngtonu z Delaware, gdzie spędził weekend. - To dowodzi - on (Putin) jest zbrodniarzem wojennym - stwierdził amerykański prezydent.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Biden mówi, że Putin powinien być sądzony za zbrodnie wojenne Prezydent USA Joe Biden oskarżył prezydenta Rosji, Władimira Putina o popełnianie zbrodni wojennych i stwierdził, że w związku z działaniami Rosjan na Ukrainie powinno dojść do procesu ws. zbrodni wojennych popełnionych m.in. w Buczy.

04:51 Dwoje dzieci urodzonych na Ukrainie nazwano na cześć pocisków przeciwpancernych z Zachodu

W obwodzie winnickim na świat miał przyjść chłopiec, który nosi imiona Jan Javelin i dziewczynka, którą nazwano Javelina. Poinformowała o tym była Pierwsza Dama Ukrainy, Kateryna Juszczenko.



04:50 Zełenski: Napływają do nas informacje, że w Borodiance i innych wyzwolonych miasteczkach, liczba ofiar może być nawet wyższa niż w Buczy

Prezydent Ukrainy mówił, że wokół Kijowa, a także w obwodach czernihowskim i sumskim "okupanci zrobili coś, czego mieszkańcy nie doświadczyli nawet w czasie nazistowskiej okupacji przed 80 laty".

04:28 NEXTA publikuje nagranie z mieszkanką obwodu sumskiego, która opowiada o tym, jak Rosjanie ograbili jej dom

Według słów kobiety rosyjscy żołnierze zabrali ze sobą m.in. prześcieradła, skarpetki i bieliznę.



04:23 Zełenski wystąpi we wtorek, za pomocą wideołącza, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ

Prezydent Ukrainy zapowiedział to w najnowszym wystąpieniu opublikowanym w nocy z poniedziałek na wtorek.

04:18 Dmitrij Miedwiediew ostrzega Zachód: Skończymy patrząc na siebie przez celowniki

Po tym jak Rosja i Niemcy zdecydowały się na wydalenie dużej liczby rosyjskich dyplomatów, były prezydent Rosji, obecnie zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że "wszyscy wiedzą, jaka będzie odpowiedź - symetryczna i destrukcyjna dla relacji dwustronnych". "Kogo karzą? Po pierwsze, siebie. Jeśli to będzie trwać dalej, właściwe będzie, jak pisałem 26 lutego, zatrzaśnięcie drzwi zachodnich ambasad. To będzie tańsze dla wszystkich. A potem skończymy patrząc na siebie jedynie przez celowniki" - dodał.