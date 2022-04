Co prawda wiara Ukraińców w zwycięstwo nie maleje, ale spada odsetek tych, którzy wierzą, że nastąpi ono szybko.

Reklama

Odpowiedź, że nastąpi to "za kilka tygodni", wskazało 35 proc. respondentów. Większość uważa, że zajmie to 6-12 miesięcy.



Poparcie dla przystąpienia do NATO nadal spada. W pierwszych dniach wojny poparcie dla przystąpienia Ukrainy do Sojuszu wzrosło z 62 proc. do 76 proc., po pierwszym tygodniu poparcie spadło do 72 proc., a pod koniec marca wyniosło 68 proc.

Jednocześnie rośnie poparcie dla akcesji do UE. W pierwszych dniach wojny nastąpił wzrost z 68 do 86 proc., na koniec marca wynosi 91 proc. - to absolutny rekord od początku badań.

Reklama

Większość (56 proc.) jest przekonana, że ​​Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej za rok lub dwa lata, odsetek ten spadł z 61 proc.

Z kolei odsetek tych, którzy uważają, że Ukraina stanie się państwem członkowskim za 5 lat, wzrósł, z 13 do 23 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 30-31 marca na grupie 1500 dorosłych Ukraińców, na obszarze całej Ukrainy z wyjątkiem okupowanych terenów Krymu i Donbasu, metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo).