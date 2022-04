– Żołnierze rosyjscy wchodzili do Ukrainy z orkiestrą wojskową i kolumnami gwardii. A za nimi szły mobilne krematoria. Po co krematoria, jeżeli nie wierzysz w opór? Teraz jest zrozumiałe – po to, by ukryć zbrodnie wojenne. To zaplanowane ludobójstwo – komentował w niedzielę masakrę w Buczy doradca prezydenta Zełenskiego Mychajło Podoliak. A już w poniedziałek musiał przystąpić do kolejnej próby negocjacji z Rosjanami, tym razem zdalnej.

Reklama

Nie jest jasne, jak zbrodnie rosyjskich żołnierzy w Buczy i innych ukraińskich miejscowościach przełożą się na rokowania z Rosjanami. Czy prezydent Wołodymyr Zełenski podałby po czymś takim rękę Władimirowi Putinowi, gdyby gospodarz Kremla zgodził się na spotkanie, o które od dawna wnioskuje Kijów?

– Trudno mówić, że po tym, co zostało zrobione, możemy prowadzić jakiekolwiek rozmowy z Rosją. Ale to moja prywatna ocena. Jako prezydent powinienem z nim (chodzi o Putina – red.) rozmawiać – tłumaczył w niedzielę Zełenski w rozmowie z amerykańską stacją CBS. Nie wykluczył, że rokowania z Rosją mogą nie skończyć się zawarciem porozumienia pokojowego. Przyznał też, że jak na razie żaden z krajów nie udzielił Ukrainie tych gwarancji bezpieczeństwa, o których mówił Kijów podczas niedawnego spotkania w Stambule.

Nic na razie nie wskazuje też na to, by agresor chciał wycofać swoje siły do stanu sprzed 24 lutego, a to podstawowy warunek Kijowa. Przeciwnie, ukraińska armia spodziewa się w najbliższym czasie ofensywy rosyjskich sił w Donbasie. Rosyjski MSZ wszystkiemu zaprzecza i oskarża Ukraińców o próbę „zerwania pokojowych rozmów”. Kreml chce nie tylko wpływać na zagraniczną politykę Ukrainy, ale i decydować o jej granicach, kształcie wojska, a nawet o polityce wewnątrzkrajowej.

Reklama

– Rozmowy muszą być kontynuowane i jest kilka kwestii, które będą miały wpływ na ich wynik. To opór ukraińskiej armii, wolontariuszy i całego naszego narodu uniemożliwił podbicie Ukrainy. I oczywiście presja społeczności międzynarodowej – mówi „Rzeczpospolitej” ukraińska dziennikarka Julia Mendel, była rzeczniczka prezydenta Zełenskiego. Twierdzi, że po wydarzeniach w Buczy Ukraina liczy na to, że Europa wprowadzi embargo na rosyjskie surowce energetyczne oraz dostarczy Ukrainie broń ofensywną.

W szybkie porozumienia pokojowe nie wierzy Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego kijowskiego Centrum Razumkowa. – Jak możemy oczekiwać od Rosji jakichkolwiek ustępstw, jeżeli nieustannie ostrzeliwują niemal całe terytorium Ukrainy i dokonują zbrodni wojennych? Dlaczego mieliby się cofać? Ich celem niezmiennie jest zniszczenie państwa ukraińskiego. Jaki może być z nimi kompromis? – mówi „Rzeczpospolitej” Melnyk. – 9 maja to sakralna data dla Putina i Rosjan. Kreml potrzebuje zwycięstwa. Myślę, obecnie wielu w Moskwie myśli nad tym co sprzeda Rosjanom Putin tego dnia. Uważam więc, że włączą swoją maszynę wojskową na pełne obroty. Cel – zniszczenie Ukrainy. Ale my powinniśmy zachowywać spokój i kontratakować – dodaje.