Tuleya: Pozwę mój sąd do sądu pracy

Moi zwierzchnicy nie uszanowali postanowienia sądu, który udzielił zabezpieczenia i nakazał przywrócenie mnie do wykonywania wszystkich funkcji sędziowskich. Mam słodką pamiątkę w postaci orzeczenia sądowego, które nie jest wykonywane, ale wkrótce do sądu pracy trafi mój pozew w tej sprawie – zapowiada w programie Rzecz o Prawie sędzia Igor Tuleya, którego prezes Sądu Okręgowego w Warszawie nie przywrócił do orzekania mimo prawomocnej decyzji sądu.