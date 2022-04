- Jeśli całkowite embargo miałoby powstrzymać tę wojnę, to zrobilibyśmy to natychmiast - powiedziała we wtorek minister spraw zagranicznych. Baerbock uważa, że taka decyzja podniosłaby cenę kontynuacji konfliktu, jednocześnie Baerbock zapewniła, że władze niemieckie przedyskutują z partnerami w UE proces zmniejszania zależności od rosyjskiego gazu.

W poniedziałek instytucje unijne i kilka państw UE wezwało do natychmiastowego nałożenia nowych sankcji na Rosję w związku z zamordowaniem cywilów w miejscowości Bucza w obwodzie kijowskim. Rosjanie zaprzeczają zabijaniu cywilów, choć potwierdzają to zdjęcia sateliterne.

Odnosząc się do okrucieństw popełnionych w Buczy, Baerbock stwierdziła, że to w przerażający sposób uświadamia "z jaką brutalnością i nieludzkością prezydent Rosji prowadzi tę wojnę".

- Podkreśla to, że ta wojna musi się natychmiast zakończyć. Fakt, że strona rosyjska mówi o inscenizacji, pokazuje, w jak wielu wymiarach toczy się ta wojna - oceniła.

- Jest to również wojna obrazów, narracji, fałszywych narracji, kłamstw. Toczy się ona nie tylko w rosyjskiej telewizji, ale na całym świecie - dodała.