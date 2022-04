Zdjęcia satelitarne obalają wersję Rosjan. Ciała na ulicach Buczy leżały od tygodni

Analiza zdjęć satelitarnych przeprowadzona przez "The New York Times" obala wersję Rosji, że do zabójstw cywilów w Buczy, na przedmieściach Kijowa, doszło po opuszczeniu miasta przez jej żołnierzy.