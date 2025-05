O wypadku jako pierwsza poinformowała stacja CNN. Agencja Reutera podała, że wypadek potwierdzają dwa źródła w amerykańskiej administracji, które proszą o zachowanie anonimowości.

Członkowie załogi myśliwca F-18, który wpadł do Morza Czerwonego, zdążyli się katapultować

Myśliwiec, o którym mowa, miał wpaść do Morza Czerwonego po tym, jak nie wyhamował po wylądowaniu na pokładzie lotniskowca. Obaj członkowie załogi maszyny katapultowali się, zanim wpadła ona do wody, a następnie zostali podjęci z wody przez załogę śmigłowca.

Amerykańska Marynarka Wojenna nie komentuje całej sprawy. Nieoficjalnie wiadomo, że obaj członkowie załogi myśliwca doznali lekkich obrażeń. Na pokładzie lotniskowca nikt nie ucierpiał w związku z wypadkiem.

To drugi w ciągu ostatnich dni przypadek, w którym myśliwiec spada do wody z pokładu lotniskowca Harry S. Truman. Lotniskowiec i myśliwce stacjonujące na jego pokładzie uczestniczą w amerykańskich atakach na cele związane z rebeliantami Huti w Jemenie. USA rozpoczęły takie ataki w połowie marca w związku z ostrzeliwaniem przez Huti statków na wodach Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej, co jest z ich strony wyrazem solidarności z Hamasem, przeciwko któremu Izrael prowadzi operację odwetową w Strefie Gazy.