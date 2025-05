Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpił o nią mężczyzna, którego ojciec chce – ze względu na stan zdrowia – sporządzić testament. Zapisze mu posiadane kryptowaluty. Szczegóły techniczne ich przekazania zostaną ustalone w testamencie. Może to nastąpić poprzez wydanie portfela kryptowalutowego, danych do logowania na platformie, na której są przechowywane, lub przez przelanie ich na portfel kryptowalutowy spadkobiercy. Do spadku wejdą zarówno kryptowaluty stabilne (powiązane np. z walutą urzędową), jak i takie, których wartość nie jest w żaden sposób stabilizowana. Będą pochodzić z majątku osobistego spadkodawcy.

Jak rozliczyć spadek po ojcu? Czy syn będzie musiał zapłacić podatek? Czy może skorzystać ze zwolnienia?

Zwolnienie z podatku od spadków dla najbliższej rodziny

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn wysokość daniny zależy od przynależności do określonej grupy. Dla najbliższej rodziny (tzw. grupa zerowa, pokrywająca się częściowo z pierwszą) jest dodatkowe zwolnienie. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn bez daniny może być m.in. spadek dla małżonka, dzieci czy rodzeństwa. Jeśli jego wartość nie przekracza 36 120 zł, nie trzeba go zgłaszać skarbówce. Przy liczeniu limitu należy jednak sumować wartość majątku nabytego od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz w ciągu pięciu poprzednich lat.