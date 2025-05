A jak Komorowski reaguje na zarzuty polityków PiS, którzy twierdzą, że cała historia jest wynikiem działań, w które zaangażowane są służby specjalne?

– To typowe dla PiS rzucanie tego rodzaju oskarżeń bez nawet najmniejszej próby udowodnienia słuszności zarzutu (...). Według mnie pan Nawrocki padł ofiarą chęci pokazania się w lepszym świetle – odparł były prezydent. Komorowski tłumaczył, że Nawrocki „w wypowiedzi publicznej chciał lepiej wypaść w oczach wyborców, więc się kreował na ubogiego Polaka, który ma jedno mieszkanie”. – Tak samo próbował przedstawiać się jako dobry człowiek, który opiekował się starszym panem – dodał, zauważając następnie, że dokumenty zaprezentowane przez PiS na wtorkowej konferencji prasowej nie potwierdzały, że zobowiązał się do jakiejś opieki nad mężczyzną, do którego wcześniej należało mieszkanie.

– Nawrocki wpadł we własne sidła, a właściwie w pułapkę wynikającą z tego, że chciał wypaść lepiej, niż wyglądała prawda – podsumował Komorowski.

Niejasności wokół przejęcia przez Karola Nawrockiego kawalerki w Gdańsku

Chodzi o sprawę mieszkania, które Karol Nawrocki wraz z żoną miał nabyć za gotówkę w 2017 roku od 80-letniego dziś Jerzego Ż. Według rzeczniczki sztabu kandydata Nawrocki „przekazał panu Jerzemu pieniądze na wykup mieszkania, które pan Jerzy obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc”. Mieszkanie, o którym mowa to mająca 28 m2 kawalerka.

Nieco inny obraz sytuacji wyłania się z wtorkowej konferencji prasowej, na której Przemysław Czarnek zaprezentował dokumenty, z których wynika, że Karol Nawrocki wraz z żoną przekazali Jerzemu Ż. 120 tys. zł za mieszkanie w 2012 roku, co zostało poświadczone notarialnie. Wcześniej Jerzy Ż. kupił lokal komunalny za około 10 proc. jego ceny, korzystając z bonifikaty. Z dokumentów wynika, że mieszkanie zostało ostatecznie przekazane Nawrockim w 2017 roku, gdy upłynął okres karencji, w którym mieszkania nie można było sprzedać bez utraty bonifikaty.

Jednak w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Nawrocki przekonywał, że środki finansowe Jerzemu Ż. przekazywał stopniowo, co zdaje się przeczyć informacjom, które pojawiają się w dokumentach przedstawionych przez Czarnka (z nich wynika bowiem, że kwota 120 tys. zł została Jerzemu Ż. przekazana w całości w 2012 roku).